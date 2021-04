VVV in Súdwest-Fryslân komt met speciale coronakrant

Het gaat dan bijvoorbeeld om de Sneekweek en het skûtsjesilen die met potlood op de kalender zijn gezet. Verder staan er dingen in die op eigen gelegenheid opgepakt kunnen worden, en die dus coronaproof zijn.

Ontmoeting met alpaca

Ook staan er activiteiten op die voor mensen uit de regio misschien nog niet zo bekend zijn. Zo staat er een ontmoeting met een alpaca in Workum in de krant en kun je bloemen plukken in Hommerts. "In het buitenland ontdek je vaak wel nieuwe plekken, maar niet in de omgeving waarin je woont. En dat is zonde, want in Waterland van Friesland kun je echt toerist in eigen omgeving zijn" zegt Floriaan Zwart van de VVV.

Later dit jaar komen er nog twee edities van de coronakrant uit. Daar staan dan de actuele activiteiten in die in elk geval doorgaan.