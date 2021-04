Vier aanhoudingen voor oudjaarsvandalisme in Twijzel

De drie uit Achtkarspelen werden op 12 en 13 april gearresteerd. Ze worden onder andere verdacht van het omzagen van bomen voor een vreugdevuur op de kruising Piterpolle/Simke Kloostermanstrjitte. Daar is voor 22.000 euro aan schade aangericht. De gemeente Achtkarspelen en andere partijen hebben aangifte gedaan.

Na het onderzoek kwam de vierde verdachte, de man uit Enschede, in beeld. Deze is op 21 april gehoord door de politie. Het onderzoek is nog niet afgerond. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.