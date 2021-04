Metaalstaking heeft file in Leeuwarden tot gevolg: geen bijeenkomst maar optocht in auto's

De actie heeft als doel een betere cao. Daarom leggen werknemers in de metaal-elektrosector het werk neer. Ze staken 24 of 48 uur, afhankelijk van het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Vakbonden en werkgevers zijn al sinds september in gesprek over een nieuwe cao, echter tot nu toe zonder restultaat.

Coronaproof

Vanwege de corona is er geen fysieke stakingsbijeenkomst. Er zijn zogenoemde 'stakingsstraten' aangewezen waar de deelnemers aan de actie met de auto door rijden. Bij het hoofdkantoor van de FNV aan het Catsplein in Leeuwarden is zo'n stakingsstraat.

De acties in Leeuwarden zijn onderdeel van een landelijke estafettestaking. In Fryslân doen onder andere de bedrijven Stertil in Kootstertille, Trivium in Leeuwarden en Meijer Metal in Sint Jacobiparochie mee.