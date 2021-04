Burgemeester Veenstra: "Als mensen niet willen luisteren naar de politie gaat er wat mis"

Er liepen veel jongeren rond in de bossen met Koningsdag. Daarbij werd ook hout in brand gestoken. Volgens de burgemeester waren er honderden mensen in het bos. Het grootste deel daarvan ging naar huis toen de politie en brandweer daarom vroegen. Maar tientallen mensen deden dat niet. Daarna braken er ongeregeldheden uit. Een groep jongeren kwam tegenover de politie te staan en gooide met grote stukken hout naar de agenten. Eén agent raakte daarbij gewond.

ME uit Groningen

Volgens de burgemeester was droogte in het bos de belangrijkste reden om in te grijpen: "In overleg met de brandweer kreeg ik te horen dat er een kans bestond op natuurbranden. Dat wil je natuurlijk niet, en daarom heb ik de beslissing genomen de plek te ontruimen." Toen het dreigde mis te gaan, is besloten extra politie in te zetten. "We moesten wachten op de inzet van de ME. Die moest uit Groningen komen, dat duurde even."

Acht mensen aangehouden

De burgemeester begrijpt dat mensen graag een feestje willen vieren: "Het is Koningsdag, dan wil je natuurlijk bij elkaar komen. Het is ook een plek waar mensen uit de omgeving al jarenlang samenkomen op deze dag. Maar dit kon natuurlijk niet." Dinsdagavond werden al zeven mensen aangehouden, dat zijn er intussen acht zegt de burgemeester. Vandaag gaat het onderzoek van de politie verder.