Schiermonnikoog krijgt eigen route met miniatuurpoppetjes

Bij de VVV op het eiland kwam het idee na een bezoekje aan de vaste wal, zegt Joke Eijer: "Het is een activiteit die je lekker buiten kan doen. En dat is in coronatijd natuurlijk helemaal fantastisch. Lekker wandelen of fietsen met je eigen huishouden en erop uit."

Mini-monniken ook aanwezig

Op het hele eiland zijn zo'n vijftig tafereeltjes verspreid, die op een plattegrond zijn terug te vinden. "We hebben bijvoorbeeld in de haven een tafereeltje waarbij de eilandgasten worden uitgezwaaid en verwelkomd. En uiteraard zijn er in de buurt van het standbeeld van de Schiere Monnik hier in het dorp mini-monniken te vinden als je goed zoekt."