Spatschermen en luchtverversing: grote inhaalslag theorie-examens rijbewijs

"De praktijkexamens konden we al sinds maart weer afnemen, de theorie miste nog", zegt woordvoerder Irene Heldens van het CBR tegen Omrop Fryslân. Als eerste komen mensen aan de beurt van wie het theorie-examen werd afgezegd. "Daar hebben we capaciteit voor vrijgehouden." Iemand van wie het examen eerder is uitgesteld, kan zijn of haar examen voor 1 augustus weer inplannen. Daarna zijn andere examenkandidaten aan de beurt.

Aan de examens kunnen 24 mensen tegelijk meedoen. Dat is een veel kleinere groep dan eerst. Er worden spatschermen geplaatst en de luchtverversing is aangepast.