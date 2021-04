Aanhoudingen bij confrontatie met politie en ME in de bossen bij Oudemirdum

In de bossen naast de Beukenlaan bij Oudemirdum zijn diverse personen aangehouden na een confrontatie met de politie en de ME. In het bos was onder meer een groot vuur gemaakt. Er spookten veel jongeren om in de bossen met Koningsdag. Toen de politie ter plaatse kwam, braken er ongeregeldheden uit. Een groep jeugd kwam lijnrecht tegenover de politie te staan en gooide met grote stukken hout naar de agenten. Eén agent raakte gewond.