Fries slavernijverleden-boek: "Koloniale historie heeft ook Fryslân gevormd"

Duizenden Friese varensgasten

Er waren Friese planters, bestuurders en dominee's, er waren Friezen actief bij de VOC en WIC en ook de admiraliteiten hadden ermee te maken. Uit gewone families zijn er tienduizenden Friese varensgasten op schepen mee geweest naar verre landen, waar inheemse mensen meegenomen werden om als slaaf te werken. "Deze Friezen namen verhalen over 'de ander' mee terug."

Fryslân was geen geïsoleerde regio, maar juist een knooppunt in veel handelsstromen, zegt ze. In latere periodes bleven Friese ondernemers vaker thuis in de Republiek, maar ze werkten wel met plaatsvervangers in verre landen waar wel tot slaaf gemaakte mensen aan het werk werden gezet. Aan de andere kant kreeg ook de beweging die zich ingezet heeft voor het afschaffen van de slavernij later aanhang in Fryslân, bijvoorbeeld in Harlingen.

Ook toen waren er zwarte Friezen

Er waren andersom ook tot slaaf gemaakte mensen die in Fryslân belandden. Op verschillende schilderijen uit de 17e- en 18e eeuw is een Friese elite terug te vinden met zwarte bedienden. "Het is vaak de vraag of deze zwarte bedienden nu bestaande mensen waren of dat ze zijn afgebeeld om de status van de witte persoon ernaast op te krikken."

Volgens Henkes is er nog niet veel bekend over de levensloop van zwarte mensen in Fryslân in het verleden. "Maar ze waren er zeker. Het zou mooi zijn als het meer bekendheid had." Henkes neemt als voorbeeld Jacobus Groenewoud (1697-1737), een zoon van plantagehouder Dirk Groenewoud en een tot slaaf gemaakte vrouw. Deze Jacobus groeide op in Harlingen.