Ongeregeldheden in Leeuwarder Prinsentuin: politie bekogeld met flessen bij charges

Er was 's avonds vooral jeugd aanwezig in de Prinsentuin, die wel langzaamaan het park verliet. Maar er was ook een groep niet het park niet wil verlaten. Er waren nog een paar honderd mensen in de tuin. Net voor 22.00 uur maakten gemeente Leeuwarden en de politie bekend dat alle bezoekers het park moesten verlaten. Ruim tien minuten later was het park schoongeveegd.

Bij het park was ook een politiehond en er werd ook een politieboot ingezet voor toezicht. Er waren eerder op de avond zo'n twintig politiemensen bij de ingang van het park tegenover de Doelestraat. In de Prinsentuin stonden groepen mensen te zingen.

Hele dag al druk

Het was de hele dag al zeer druk in het Leeuwarder park. Rond 17.00 uur riep de gemeente op om niet meer naar de Prinsentuin te komen. Ook Veiligheidsregio Fryslân deed deze oproep. Mensen die er al waren, mochten blijven.

Er waren ook de hele dag al handhavers, agenten en beveiligers aanwezig, maar er werd met name ingegrepen bij geluids- en drankoverlast. De gemeente wilde er 'niet met gestrekt been in.'