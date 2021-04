Winkeleigenaren blij met versoepeling, spontaan winkelen kan weer

In de winkel van Nellie is van alles te koop. Er hangt kleding, maar er is ook glaswerk en tassen. De mensen die met Koningsdag op straat zijn, kunnen er nog niet in. "Met het hele gezin winkelen valt tegen. Het gaat nu nog per persoon." Haar winkel is niet zo groot en er mogen niet meer dan vier personen tegelijk in. De laatste dagen is het wat minder met de afspraken, ook omdat mensen weten dat het einde in zicht is.

"Het spontane was er vanaf"

Omdat toeristen dingen wilden bestellen, heeft ze toch maar een webshop geopend in coronatijd. Ze heeft veel gedaan aan sociale media en een keer per week de etalage veranderd, om het allemaal interessant te houden. De Vos is heel blij met de versoepeling en dat er direct weer contact is met de klant, "want dat is het allerbelangrijkst. Het spontane was eraf. Ik hoop dat dat nu terugkomt."

Terrassen

De openstelling van de terrassen overdag die woensdag ook ingaat, is van groot belang voor de klandizie, denkt De Vos. "Mensen die een dagje aan het fietsen zijn, blijven niet zo lang op een plaats, want ze kunnen niet naar het toilet. Ze hebben geen afspraak, staan voor het raam en denken: ik mag er toch niet in. Nu de terrassen weer open mogen en ze gebruik kunnen maken van het sanitair, komen spontane klanten hopelijk ook terug."

Positief blijven

Ondanks de coronacrisis heeft De Vos moed gehouden. "Ik dacht altijd: over een paar weken zal het wel beter zijn. Om me heen zie ik geen winkels die dichtgegaan zijn vanwege de ellende. Vorig jaar heeft de zomer ook veel goed gemaakt."