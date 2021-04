Veiligheidsregio waarschuwt voor grotere kans op natuurbranden

Het is volgens Schuijn al een hele poos te droog. "Er was een vrij forse wind, een lage luchtvochtigheid en de zon erbij, dan droogt de natuur snel uit. Dat maakt ons extra alert. Maart en april zijn vaak al gevaarlijke seizoenen, ook omdat na de winter alle vegetatie droog is, de sapstromen zijn nog niet goed op gang, er is veel dode heide en er is veel dood hout door de letterzetter, een insect dat bomen kapot maakt."

Risico door intensief gebruik

Schuijn legt uit dat er voor Nederland een specifiek risico betstaat omdat natuurgebieden vaak heel intensief worden gebruikt. "Er wordt gerecreëerd, gewoond, er is soms bijzondere bewoning van verzorgingstehuizen, defensie heeft er oefenterreinen, er zijn grote campings en bungalowparken. Dat betekent dat er in onze kleine gebieden heel veel mensen vertoeven. Als er dan een grote natuurbrand is met harde wind, dan kan een brand zich binnen een uur over anderhalve kilometer verspreiden. Met die postzegels die we aan natuurterrein hebben, is het snel risicovol."