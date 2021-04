Oproep gemeente Leeuwarden: "Kom niet meer naar de Prinsentuin, het is te druk"

Het werd drukker en drukker in het stadspark. Daarom hebben burgemeester Sybrand Buma en de handhaving in overleg besloten tot het advies om niet meer te komen. De bezoekers die in het park zijn, mogen er wel blijven. Dit in tegenstelling tot sommige andere steden in het land, waar er wel voor gekozen is om drukke parken te ontruimen.

"Het is een landelijk beeld," erkent een woordvoerder van gemeente Leeuwarden. "We spreken mensen aan op gedrag en we handhaven op excessen." Burgemeester Sybrand Buma wilde zelf niet reageren op het besluit.