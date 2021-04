Operaasje Fryske Flagge-Leo Jacobs : Bulgarije is Fryslân vijftig jaar geleden

Leo Jacobs ( 63 jaar ) is geboren en getogen in Amsterdam. Sinds 2017 woont hij in Bulgarije. Hij zat als kind bij een ponyclub in zijn woonplaats Amsterdam. Daarvandaan gingen de kinderen vaak op vakantie naar Fryslân en daar is zijn liefde voor Fryslân eigenlijk begonnen.

Dearsum

Later werd hij adviseur toerisme en recreatie in Fryslân en woonde hij onder andere in Dearsum. In 2006 zou hij een baan krijgen in Polen. Dat ging niet door, maar toen had hij al wel zijn zinnen gezet op Oost-Europa. Hij kocht een huis in Bulgarije en reisde heen en weer. Na een burn out kreeg Leo het advies om daar te blijven waar hij het gelukkigst is en dat is Bulgarije. Zijn vriendin woont nog wel in Fryslân. Voor 'die rotcorona' kwam ze nog drie of vier keer per jaar op bezoek in Bulgarije. Helaas kan dat nu niet meer, betreurt Jacobs.

Met paard en wagen boodschappen doen

Leo voelt zich thuis in Bulgarije, omdat het hem doet denken aan het Fryslân van voorheen. Het is daar vijftig jaar terug in de tijd. Zo was het vroeger in Fryslân ook. "Alles is rustiger, de mensen zijn vriendelijker, er is meer menselijk contact en meer natuur." Natuurlijk zijn de tijden veranderd, maar in zijn dorpje in Bulgarije middenin de bergen lopen de paarden nog op straat. Tot een jaar geleden ging Leo zelf met paard en wagen naar de winkel om boodschappen te doen.

Friese taal

Hij spreekt nog wel wat woordjes Fries, maar kan de taal beter verstaan dan praten. In een omgeving in Fryslân met mensen die hem niet kennen, spreekt hij eerder Fries, en anders wordt het Nederlands. Als voorbeeld noemt Jacobs de gebieden in de Noordhoek, zoals bijvoorbeeld Dantumadiel. Als hij daar komt, spreekt hij vooral Fries.

Dilemma

Wel of niet terug naar Fryslân. Daar is Leo nog niet over uit Het is een lastige keuze, want in Bulgarije mist hij Fryslân en in Fryslân mist hij Bulgarije. Voorlopig zit hij prima in zijn dorpje Bulgarije in de provincie Plovdiv, samen met zijn honden, katten, paarden en kippen.