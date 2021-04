Fryslân viert deze Koningsdag in het klein, de sfeer is niet minder feestelijk

In 1898 is daar de enige Koninginnevereniging in het land opgericht bij de inhuldiging van Wilhelmina. Het bestuur heeft de speciale outfit aangedaan: jasjes in de kleuren van de vlag, zwarte hoedjes en oranje 'verdommelinkjes' oftewel strikjes. "De staartjassen horen erbij", zegt Durkje.

"Overal hangen vlaggen, we hebben de klokken al geluid en het Wilhelmus is gezongen en gespeeld. We hebben mensen opgeroepen die een muziekinstrument bespelen om in de deur of op straat te spelen. Dat hebben ze gedaan, dat was kippenvel", vult Gerrit aan.

Om 12.00 uur konden Makkumers 'soep op de stoep' eten. "Veel mensen doen mee, ze eten zelfgemaakte soep of halen het bij de horeca op", vertelt Arnolda. En aan het einde van de dag wordt het geen soep maar 'zuipen op de stoep' als iedereen een oranjebittertje neemt."