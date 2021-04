Dansscholen vragen met actie aandacht voor hun moeilijke situatie

"We zijn alweer een paar maanden dicht", zegt Ben Vieberink van de dansschool. "Dansen was mijn leven en nu is alles stil. Ik kan wel goed 'omdenken', dus ik ben positief, maar het is wel lastig, ook financieel."

Om contact met de leden te houden, maakte hij elke dag een dansfilmpje. "Ik probeer zoveel mogelijk te zien wat wel kan, dus doe ik veel online en heb ik al zo'n 300 dansfilmpjes gemaakt. Ik geef les in zumba, yoga en fitness. Dat de leden ook in deze tijd bewegen."

Financieel is het moeilijk, de leden betalen contributie maar voor hoe lang nog. "Het duurt al vijf maanden en het wordt lastiger."

Met de actie hoopt hij aandacht te vragen voor de dansscholen. "Om 17.15 uur is het idee dat iedereen aan het dansen is. Bewegen en dansen is belangrijk." Hij hoopt dan ook weer zo gauw mogelijk open te kunnen.