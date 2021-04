Koningsdagvierders willen nu al op terrassen zitten

In het centrum van Leeuwarden is men druk bezig met de voorbereidingen. Op Koningsdag zijn er meer mensen in de stad dan anders. Bij eetcafé De Dikke van Dale aan de Nieuwestad meten ze de tafels uit en zette ze klaar. Voorbijgangers vragen of ze het terras op mogen, vertelt bedrijfsleider Jaap Touwen. Met het mooie weer van Koningsdag hadden ze die dag ook graag meegenomen, maar dat kan dus niet.

Gekkenwerk

Even verderop aan de Tweebaksmarkt zijn ze ook bezig bij de Ierse pub Paddy O' Ryan. Eigenaar Baukje de Vries heeft een dubbel gevoel bij de opening van de terrassen, voorlopig 's middag van 12 tot 6 uur. Aan de ene kant is ze blij dat ze weer mag beginnen en anderzijds is het gekkenwerk. En met het oog op de situatie in ziekenhuizen kan het eigenlijk niet.

"Liever op 1 juni helemaal open"

De Vries had liever alles op 1 juni opengegooid en dan helemaal zonder beperkingen zoals bijvoorbeeld tijdslotten en reserveringen. Als nu de mensen na 6 uur van het terras af moeten, gaan ze bij elkaar zitten, denkt De Vries. Dan was had een tussenoplossing van 8 uur als sluitingstijd in plaats van 6 uur ook al beter geweest. Voor woensdag heeft ze alvrij veel reserveringen staan.