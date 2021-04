Meer kaarten beschikbaar voor komende wedstrijd van Cambuur

Het duel van vrijdag is aangemerkt als testevenement en dan mogen er eindelijk weer supporters in het stadion. Eind september vorig jaar was de laatste wedstrijd met wat publiek. Dat was SC Cambuur - Jong FC Utrecht.

Belangstellenden kunnen zich via een formulier op de website van de Leeuwarder voetbalclub opgeven. Met een loting wordt bepaald wie er naar de wedstrijd mag.