Hoe viert Fryslân deze Koningsdag?

Muziek in Sneek

In Sneek is een alternatief bedacht voor deze Koningsdag. "In Sneek vieren we Koningsdag altijd met veel muziek en dat doen we nu ook in aangepaste vorm", vertelt Dick Overeem, voorzitter van de Oranjevereniging. "Met drie draaiorgels maken we een tournee langs bejaardenhuizen, verpleeghuizen en andere woonlocaties, zo'n 25 in totaal. Iedereen is dolenthousiast dat er wat reuring is. We gaan lekker een halfuurtje draaien, en gister hebben we al oranjekoek gebracht dus ze kunnen lekker koffie drinken met wat lekkers erbij."

Ook heeft de vereniging mandarijnen gebracht bij klanten van de Voedselbank. Online zijn er ook verschillende zaken te beleven. "Clown Sander heeft een clip opgenomen met een paar van zijn acts opgenomen en met kinderen heeft hij het dansje van de koningsspelen opgenomen."

Net als voorgaande jaren speelt het carillon. "De beiaardier speelt op het carillon van de Martinikerk, dus dat is wel vertrouwd, maar de aubade die we anders altijd hadden gaat helaas niet door. En er is ook geen vrijmarkt en muziek in de stad. Dat is wel zuur, helemaal omdat het mijn laatst dag is als voorzitter van de Oranjevereniging. Maar ik ga toch met een blij gezicht de dag in."