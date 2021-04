ROAZ-voorzitter Van der Zee: "Wij maken ons ernstig zorgen over de komende weken"

"Ik maak mij echt heel ernstig zorgen over de komende weken. We zien eigenlijk toch dat er continu een hele hoge druk is in de ziekenhuizen, vooral ook op de intensive cares. Daar dreigt de rek helemaal uit te raken", zegt Van der Zee.

Op dit moment liggen er meer dan 800 coronapatiënten op de intensive care, en dat aantal gaat nog steeds verder omhoog. Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg waarschuwde zondag dat hij verwacht dat de piek pas half mei is.

Koningsdag

De aanstaande versoepelingen en Koningsdag maken Van der Zee er niet gerust op. "Die zien wij met enorme zorgen tegemoet. Daarom ook de oproep aan iedereen, ook al kan iedereen het bijna niet meer horen, maar het blijft nog steeds heel belangrijk om je aan de regels te houden. Op die manier zorgen we ervoor dat het aantal besmettingen omlaag gaat en uiteindelijk daardoor ook het aantal opnames in het ziekenhuis en het aantal opnames op de intensive cares", zegt Van der Zee.