Man uit Feanwâlden wilde ex onthoofden en tentoonstellen bij gemeentehuis

Nadat de man was aangehouden, hield hij niet op zich te misdragen. Hij plaste in het politiebureau en gooide hete thee over een bewaker heen.

Eerder maakte hij zich schuldig aan een hele reeks van delicten. De meesten daarvan hadden te maken met zijn ex. De verdachte ontkende dat hij had gezegd dat hij haar wilde onthoofden. Hij zei wel dat hij boos was, omdat ze steeds valse aangiftes wilde doen.

De man had al een contactverbod. Dat heeft hij verbroken, door met een auto bij de woning van zijn ex langs te rijden.

Rechter maakt zich zorgen

De straf die de man had gekregen, is hoger dan de eis van Justitie. De officier eiste 125 dagen cel, evenveel als het voorarrest, en dertig dagen voorwaardelijk. De rechter heeft daar 180 dagen van gemaakt, en 180 dagen voorwaardelijk.

De rechter maakt zich zorgen over de ontoerekeningsvatbaarheid van de verdachte, omdat hij het leven van zijn ex "tot een hel" maakt. De man heeft een nieuw contactverbod gekregen. Bovendien moet hij het schoonmaken van de cel betalen waar hij in had geplast, en hij moet 150 euro smartengeld betalen aan de medewerker van de Marwei, waar hij thee over heen had gegooid.