Nieuw informatiecentrum op Schiermonnikoog opent zaterdag: "Alles onder één dak"

De bouw van een nieuw centrum was al jaren een wens van de verschillende partijen. Het oude gebouw van de VVV en het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten waren verouderd. Om de nauwere samenwerking tussen de partijen te verbeteren, was een nieuwe, centrale locatie onmisbaar. Bezoekers kunnen daar terecht voor algemene informatie en excursies, maar ook voor tentoonstellingen over de natuur op Schiermonnikoog.

Alles onder één dak

"Het was heel belangrijk dat het samen zou gaan", vertelt Mia Michels, coördinator vanuit Natuurmonumenten. "Vooral om de bezoeker onder één dak alles te kunnen bieden. Voorheen was het op verschillende locaties. Dit is beter en duidelijker, vooral ook voor de toeristen."