Verhouding Roozemond en Foppe en Riemer loopt weer een deuk op: "Boos is een groot woord"

Een van de punten waarover Van der Velde en De Haan niet te spreken zijn, is dat SC Heerenveen vorige week een nieuwe technisch manager heeft benoemd in de persoon van Ferry de Haan. De clubiconen zijn van mening dat je eerst een plan moet maken en daarna pas de invulling moet bekijken. Het plan is nu nog niet klaar en er is al wel een nieuwe technische man. Bovendien is zowel Van der Velde als Foppe de Haan van tevoren niet geïnformeerd dat Ferry de Haan zou worden aangenomen. "Riemer en Foppe zijn wel even boos geweest in dit gesprek, ook omdat het volgens hen niet de eerste keer is dat ze worden gepasseerd", zegt Roelof de Vries.

Volgens Roozemond is het niet zo dat ze boos waren. "Boos is een groot woord. Er zijn verschillende meningen over tafel gegaan. Riemer laat in niet mis te verstane termen weten dat hij het er niet mee eens was." Wel geeft de directeur toe dat hij een fout heeft gemaakt door beide mannen niet te informeren over de komst van Ferry de Haan. "Ik had ze op de hoogte kunnen brengen voordat het in de pers kwam, dat geef ik toe. Normaal gesproken gebeurt dat altijd. Ik was in de veronderstelling dat dat gebeurd was, maar dat is niet goed gegaan." In de eerste week van juni zitten de mannen weer samen om tafel.

Zin aan Friese derby

Door de promotie en het kampioenschap van SC Cambuur is volgend seizoen de Friese derby terug. Daar is Roozemond erg blij mee: "Wij verheugen ons echt op die twee wedstrijden. Die kennen hun weerga niet en dat is wat voetbal in Friesland zo mooi maakt." Bang dat SC Heerenveen misschien sponsoren en supporters kwijt raakt doordat er in Leeuwarden nu ook voetbal op het hoogste niveau is, is Roozemond echter niet. "Tuurlijk, je vist gedeeltelijk in dezelfde vijver. Maar wij hebben een heel trouwe basis van sponsoren en hebben er alle vertrouwen in dat ze bij ons blijven."