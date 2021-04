VIDEO: "Ik maak me wel wat zorgen over u"

In de zevende aflevering van Fan binnenút gaat het over ouderenmishandeling. Want, wie ziet dat? De thuiszorg komt achter de voordeur en signaleert een hoop. Wijkverpleegkundige Jildau Postma vertelt waar ze op let. De oudere zit zelf niet altijd te wachten op al die drukte. Een lastig dilemma waar Veilig Thuis Friesland vaak mee te maken heeft. Wanneer grijp je in, en wanneer laat je het zoals het is?