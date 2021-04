Provincie verlengt coronasteun voor ondernemers

Ondernemers die middelen moeten aanschaffen om de anderhalve meter te garanderen, kunnen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten in aanmerking komen. Ze kunnen tot driemaal een bijdrage van 1.500 euro ontvangen.

Elektrisch verwarmde kussens

Wicher Wind van restaurant Onder de Linden in Sneek vroeg subsidie aan voor nieuwe investeringen in het kader van de anderhalvemetereconomie. "Wij hebben ingezet op verlenging van het terrasseizoen met de aanschaf van extra waterdichte parasols en elektrisch verwarmde kussens die in werking treden zodra je erop gaat zitten. Ook schaften wij voor onze afhaalservice duurzame verpakkingen aan zoals schalen van palmblad."

"Slim en creatief" vond gedeputeerde Avine Fokkens de kussens bij haar bedrijfsbezoek aan Sneek. "Er zijn veel subsidieaanvragen geweest, maar niet iedereen was bekend met de regeling, daarom is die verlengd."

Schoonmaakproducten

Zeilschoolhouder Jeroen Wolthuis van Het Molenhuis uit Woudsend benutte de regeling ook: "Elk bedrijf heeft schoonmaakmiddelen nodig, zeker nu hygiëne meer dan ooit belangrijk is. Mondkappen, papieren handdoeken, handzeep; allemaal zaken die je tóch moet inkopen en waarvoor deze subsidie zeer geschikt is."