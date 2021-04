Ferwerter (35) krijgt 13 jaar cel voor mishandeling van ex-vriendin en brandstichting

De 35-jarige man krijgt 13 jaar voor poging tot doodslag en brandstichting. De man moet de vrouw bovendien een schadevergoeding van 4400 euro betalen voor gemaakte kosten en 42.500 euro voor immateriële schade.

De man stak de woning aan De Schans in Dokkum vorig jaar in de nacht van 26 op 27 april in brand. Dat deed hij nadat hij de vrouw ernstig had mishandeld. Bovendien lag haar 3-jarige dochter boven te slapen toen de man de woning in brand stak. Ook dat wordt de man zwaar aangerekend.