Nieuwe Leeuwarder veemarkt is klaar; "Hoop 5 mei eerste vee te verhandelen"

Een poos was het onzeker wanneer de veemarkt kon starten. Het bedrijf Pol Infratechniek, de buurman, had bezwaar aangetekend tegen de komst. De Raad van State veegde dat vorige week van tafel. Er lopen nu nog een aantal procedures, maar dat kan de opening waarschijnlijk niet tegenhouden.

"Een nieuwe vloer ligt er in", zegt Andries Kingma. De voorzitter van de Leeuwarder veemarkt geeft een rondleiding over het nieuwe terrein aan de rand van Leeuwarden. "In de vloer zit overal goede afvoer. Het water kan goed weglopen. Dat is goed voor de hygiëne." De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de nieuwe locatie. In de grote hal staan overal vakken van roestvrijstalen hekken.

Groen licht van de NVWA

"We hebben nu ook groen licht van de NVWA", zegt Kingma. Alles binnen en buiten voldoet aan de strenge regels van de Voedsel en Warenautoriteit." Er is goed nagedacht over aanvoerlijnen van vee. Er zijn meerdere plekken waar de dieren gelost kunnen worden. Daarbij houden we dan ook weer goed rekening met het dierenwelzijn."