Hester Postma wordt nieuwe directeur bij Fries Scheepvaart Museum

Postma is historicus en werkt al 20 jaar bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), de afgelopen jaren als projectleider. Ze was onder andere verantwoordelijk voor het 'paviljoen Liwwadders' in de Prinsentuin in 2018 tijdens Culturele Hoofdstad.

Postma is geboren in Sneek en is blij met de nieuwe functie. "Als geboren Sneker en als historicus, heb ik het Fries Scheepvaart Museum altijd een warm hart toegedragen. Het is een prachtige uitdaging om een vervolg te geven aan de inspanningen die Meindert Seffinga voor het museum heeft geleverd. Ik kijk er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan met het vernieuwen van de collectiepresentatie en het museum samen met het team, de vrijwilligers en de bestuursleden, klaar te stomen voor de toekomst."

Postma volgt dus Seffinga op, die onlangs directeur werd van het Historisch Centrum Leeuwarden.