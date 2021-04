Productie bij Drachtster snoepfabriek kan twee weken na brand wer los

De directeur heeft de afgelopen week in de 'overlevingsstand' gezeten. "Na ruim een week van 16 uur per dag werken met de ploeg hebben we het weekend de rust gepakt." De voorraad lag extern, die is niet verloren gegaan. "Maar wel het magazijn met halffabricaten en verpakkingsmateriaal. De schade loopt in de miljoenen. We zijn wel verzekerd gelukkig, anders was het niet best."

Attema is blij dat niemand gewond is geraakt bij de brand. "Dat helpt wel om gauw weer in een positieve modus te komen."