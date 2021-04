Eerste koninklijke lintjes uitgereikt in gemeente Waadhoeke: "Veel gedoe om niets"

Eén van de Friezen in de gemeente Waadhoeke die dit jaar een lintje krijgt, is Ben Scheepstra (63 jaar) uit Franeker. Hij is al jaren vrijwilliger in het speciaal onderwijs. Scheepstra was in tranen toen hij het lintje kreeg.

"Dit is geweldig. Ik had helemaal niets in de gaten. We zaten in een vergadering en toen kwam de burgemeester ineens binnen. Ik zat aan mijn stoel genageld. Ik had hier niet een moment over nagedacht. Maar het is wel heel bijzonder dat andere mensen vinden dat ik hier een lintje voor verdien."