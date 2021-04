Amerikaanse windmotor teruggeplaatst bij Baaium

Er zijn niet veel van zulke monumenten meer. Het is een windmolen met een rad met schoepen in plaats van roeden. Het opknappen is mede mogelijk gemaakt door stichting Waterschapserfgoed.

Dorpsbelang Baaium is blij met de restauratie omdat de molen een 'eyecatcher' is langs het fietspad waarvoor het dorp zich met Winsum de laatste tijd sterk had gemaakt.