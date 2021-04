Linde College in Wolvega richt coronatestlokaal in

Op dit moment is het Linde College gesloten vanwege de voorjaarsvakantie. Deze komende weken worden gebruikt om een lokaal in te richten als testruimte. Doel is dat leerlingen hier zelf een coronatest kunnen doen wanneer ze klachten hebben. Een kwartier later weten ze of ze besmet zijn. Zo wil het Linde College proberen om het aantal besmettingen op school in de kiem te smoren.

Leerlingen zijn echter niet verplicht om de zelftest te doen. Vanaf 16 jaar mogen ze dit zonder toestemming van hun ouders doen.