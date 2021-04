Volle bak bij testevenement in poppodium Neushoorn

Normaal passen er 700 mensen in de zaal van Neushoorn, maar nu mogen er niet meer dan 102 in. Ook al zijn alle drie testshows uitverkocht, dit kan lang niet uit, zegt Serge Hollander, directeur van het poppodium. Maar hij is al lang blij dat de deuren weer open mogen. De hoop is dat Neushoorn op korte termijn weer helemaal open mag. "We hebben ingekocht vanaf 26 mei, maar het blijft natuurlijk afwachten. We denken dat er veel behoefte zal zijn aan cultuur en we willen artiesten graag een kans geven om op te treden."

Als vanouds

Hollander verwacht dat het testen bij de voordeur op de korte termijn wel eens een realistisch scenario kan worden, na deze testmaand. "We zien het liever niet, want het is een barrière. We hopen dat het testen er zo snel mogelijk afgaat, maar als we met testen open mogen, dan doen we dat graag." Hollander heeft de hoop dat in september alles weer gewoon is en dat men als vanouds weer naar een concert kan zonder te testen en andere maatregels.