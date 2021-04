NHL Stenden Hogeschool blij dat studenten weer mogen komen: "Onze gebouwen waren ontzield"

De afgelopen dagen is er volop werk verzet om het mogelijk te maken dat studenten vanaf maandag weer veilig naar het gebouw kunnen komen. Schaper: "We willen geen grote opstoppingen, vandaar dat we nieuwe looproutes hebben uitgezet. Daarnaast hebben we werkplekken in het studielandschap gecreëerd en werken we met gidsen, die studenten begeleiden. Het doel is dat studenten zich gelijk weer heel erg welkom voelen."

Nieuwe inzichten

Maandenlang moesten studenten thuis onderwijs volgen op afstand. Dat was niet altijd eenvoudig, weet ook Schaper. Toch heeft de coronalockdown de hogeschool ook de nodige kennis opgeleverd, geeft de bestuursvoorzitter toe. "Tijdens de eerste lockdown stonden docenten online les te geven zoals ze dat ook voor de klas deden. Nu gebruiken ze allemaal tools om zo interactief mogelijk te werken. We hebben in digitaal opzicht ontzettend veel geleerd."

Volgend studiejaar

Schaper hoopt dat de heropening van de hogescholen maandag het begin is van een volledige heropening van het volgend studiejaar. "De signalen zijn positief. Hopelijk kunnen we in september weer echt open. We gaan er vanuit dat we dan nog een klein stukje digitaal doen, maar toch vooral lessen weer fysiek kunnen geven. Grootschalige kennisoverdracht zoals een college kan in de toekomst prima digitaal blijven. Dat werkt goed, hebben we gemerkt. Maar onderwijs is toch vooral van en met elkaar leren door bij elkaar te zijn."