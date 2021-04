Twee Friezen in halve finale Champions League

Een paar weken geleden kwam Makkelie nog in actie met Hessel Steegstra en Mario Diks uit Leeuwarden bij het kwalificatieduel tussen Portugal en Servië. Het duel zat in de blessuretijd bij een 2-2 stand toen Ronaldo dacht dat hij de 3-2 maakte voor zijn land. Uit de herhalingen bleek dat de inzet van Ronaldo over de doellijn was, maar zowel Makkelie als Diks die aan die kant assistent-scheidsrechter was, zagen het niet.

Makkelie zei daarna het vertrouwen in Diks op. Diks kreeg toen ook te horen dat hij niet met Makkelie mee mocht naar het Europees kampioenschap komende zonder. In de nasleep van die beslissing werd Gytsjerkster Jan de Vries al aangewezen als vervanger van Diks als assistent-scheidsrechter bij het team van Makkelie.