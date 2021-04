Zeldzame vondst door Tresoar: film van Joods onderduikkind uit 1944

Oorlogswinter in Engwierum

Lea beleefde na een spannende oorlogswinter de bevrijding in Engwierum. Haar ouders, broers en zus zag ze na de oorlog terug. In 1959 verliet Lea Nederland om zich in Israël te vestigen, waar ze nog altijd woont. Ze trouwde in 1965 met Jacob Zamin, met wie ze drie zonen kreeg: Jonathan, Moshe en Zeevik. Als dank voor wat Frans en Geeske Kloosterman voor haar hebben gedaan, heeft Lea voor hen de Yad Vashem-onderscheiding aangevraagd. Zelf werkt ze ook voor Yad Vashem. Ze kalligrafeert de oorkonden die aan de Rechtvaardigen worden uitgereikt. Nog altijd heeft Lea contact met de familie Kloosterman, met Rixt en haar na de oorlog geboren zus Maaike.



De filmrol is altijd door de familie bewaard en wordt nu voor het eerst aan de buitenwereld getoond. De film is gedigitaliseerd door het Fries Film en Audio Archief en is vanaf nu te bekijken in de digitale tentoonstelling 'Wy kinne der noch wol ien by ha' over Joodse smokkelkinderen in Fryslân in de Tweede Wereldoorlog. De digitale tentoonstelling is te zien bij Tresoar en is onderdeel van het project 'De terugkeer van de Joodse kinderen'.