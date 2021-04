Nieuwe poëzievideo 'Spiegel' van Dichter fan Fryslân

Spiegel



daar sta ik weer

met de handen onder de kraan

het duurt maar een paar seconden

en toch vaar ik zo een eind hiervandaan

terwijl rondom de wereld raast en roddelt

en ons schijnbaar tegenover elkaar zet

laat ik graag het zeil even zakken

om me in de luwte

aan je oogwenk

over te geven