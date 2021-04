FNP Heerenveen: 'Overheid moet meebetalen aan Thialf

Eijer reageerde in het Nijsfoarum van radioprogramma Buro de Vries op het rapport van Pier Eringa over de financiële toekomst van de ijshal in Heerenveen. Daarin staat dat er structureel meer overheidssteun nodig is om Thialf overeind te houden. De raad van Heerenveen wordt gevraagd om 236.000 euro per jaar bij te dragen in de exploitatie. De FNP is daarop tegen. "We hebben kortgeleden al bijna een miljoen toegezegd en nu moet er weer geld komen. Het houdt een keer op", zegt Eijer.

(Top-)sport gemeente

Willen wij een sport- of een topsportgemeente zijn? Dat is de vraag, zegt Eijer. "Ik zou zeggen dat wij een brede sportgemeente zijn. Topsportelementen zijn de slagroom op de taart, maar zoiets moet worden gedragen door het hele land."

Eijer: "Als gemeente hebben wij trouwens ook al een miljoen betaald voor een turnhal. Het houdt écht een keer op!" Toen de fractievoorzitter erover werd gevraagd, wilde hij uiteindelijk niet zeggen of er nooit meer een cent naar Thialf gaat: "Dat is te zwartwit..."