Unieke historische opnames in nieuwe podcastserie over de Sterke Yerke

'Trip down memory lane'

Buro de Vries-redacteur Geartsje de Vries is ermee aan de slag gegaan. Het resultaat is een radiodocumentaire die op zondag 25 april is uitgezonden. Maar er was nog zo veel mooi materiaal over dat Geartsje ook nog een podcastreeks van vier afleveringen heeft gemaakt.

Met 'De Sterke Yerke 3 - in oseaan fan dreamen' krijgt de luisteraar een prachtig geluidsbeeld van de legendarische reis en het is ook een 'trip down memory lane' met oude opnames van het NOS-journaal, ANP-nieuwslezers, Radio Scheveningen en Radio Veronica.

Anekdotes

Van de vier avonturiers die de oversteek maakten, zijn twee overleden: Chris Schweigmann in november 2019 en Leo van der Ploeg in maart van dit jaar. De twee overgebleven avonturiers, Frits Riemersma en Guus Schweigmann, hebben in een lang interview nog eens herinneringen opgehaald. Ek die anekdotes zijn verwerkt in de podcast.

'De Sterke Yerke 3 - In oseaan fan dreamen' is te vinden op de gebruikelijke podcastapps op de telefoon en ook bij ons op de website.