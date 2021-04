Kijk terug hoe tientallen Joodse onderduikkinderen elkaar online ontmoeten

Bijzondere beelden

In de uitzending zijn ook bijzondere beelden te zien van een Joods onderduikkind dat in Fryslân woonde. Het gaat om Lea Cohen. Ze kwam uit Veenendaal en kwam uiteindelijk bij de familie Kloosterman in Engwierum. De beelden zijn waarschijnlijk uit 1944. Wat vooral bijzonder is, is dat het beelden zijn van een heftig moment in de oorlog, maar daar is niets van te zien op de beelden. Het lijkt heel vredig en gezellig.

In de live-uitzending praten Miranda Werkman en Gerard van der Veer met twee zusjes van de familie Kloosterman, Rixt en Maaike. Hoe kijken ze terug op die tijd? Ook hebben ze via zoom een verbinding met Lea Cohen, die nu in Israël woont.