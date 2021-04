In Fryslân vervallen veel kerkdiensten in verband met het coronavirus. Om de Friezen toch een kerkdienst mee te laten maken, zendt Omrop Fryslân vaak diensten uit. Ook deze zondag was er een dienst: uit de Sint-Radboudkerk in Jorwert, van de Mienskip fan Nijkleaster en Westerwert. De voorganger was Hinne Wagenaar.