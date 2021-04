SC Heerenveen stelt publiek en trainer teleur: "Ik vond het slap"

Het ging volgens Jansen direct aan het begin van de wedstrijd al mis. "Je ziet wel dat het elftal er energie in wil stoppen. Ze beginnen wel te lopen met elkaar, maar net niet genoeg samen en dus worden de ruimtes te groot. Het zag er gewoon niet goed uit", zegt de trainer.

Wisselvallig

Middenvelder Siem de Jong begrijpt niet goed waar die wisselvalligheid vandaan komt. "Het is lastig te omschrijven. Het is wel dat we het sommige wedstrijden wel laten zien. Dus we kunnen het wel. Die constantheid en die vastigheid, ik denk dat we daar niet goed genoeg in zijn", zegt De Jong.

Verdediger Jan Paul van Hecke is erg teleurgesteld dat ze hun supporters zaterdag niets konden bieden. "Ik ben heel chagrijnig. Dit had een hele mooie dag kunnen zijn, maar we hebben er niets van gemaakt", zei hij.

Hij is zelf ook schuldbewust over de tweede goal van PEC. "Bij die tweede goal moet ik hem wegkoppen. Ik raak hem half en hij raakt hem half, zo gaat hij erin. Van mezelf moet het ook dus ook beter. Zoals het team gespeeld heeft, heb ik ook gespeeld. Je moet als team wel op een basis kunnen terugvallen, maar we gaan ver door die ondergrens heen."

Play-offs

De kans dat de Friezen nu nog de play-offs om Europees voetbal halen, is een stuk kleiner geworden. Het seizoen lijkt daarmee als een nachtkaars uit te gaan. "Dat ervaar ik op dit moment wel.", zegt Jansen. "Maar laten we afwachten wat de concurrenten allemaal doen."

De concurrenten om de achtste plaats, FC Twente en Heracles Almelo, komen op zondag nog in actie.