Cambuur Sjoernaal: Verslaggever Bangura doet verslag vanuit de bus

Het was nog lang onrustig in het Cambuur Stadion nadat de club vrijdag het kampioenschap behaalde tegen Jong AZ. Na de 4-2 overwinning in Alkmaar gingen de selectie en de technische staf van Cambuur in de bus terug naar Leeuwarden. Linksback Alex Bangura liet op de terugreis zien dat hij meer kan dan alleen maar aanvallers uitschakelen. Bangura ging met de microfoon van Omrop Fryslân door de bus en dat leverde bijzondere beelden op. Dat en meer in een nieuw en extra lang Cambuur Sjoernaal.