SC Heerenveen onder toeziend oog van 2.000 supporters onderuit tegen PEC

De Friezen begonnen het duel zonder Henk en Joey Veerman. De smaakmakers van Heerenveen testten in aanloop naar de wedstrijd positief op het coronavirus.

Achterstand

De 2.000 Friese supporters die bij het duel aanwezig mochten zijn, werden in de eerste helft niet getrakteerd. De wedstrijd kwam pas een beetje op gang nadat de bezoekers in de 28e minuut op voorsprong kwamen door een doelpunt van Pelle Clement.

Direct daarna kreeg Heerenveen de eerste kans van de wedstrijd, maar Tibor Halilovic schoot via doelman en oud-Cambuurspeler Xavier Mous op de paal. Net voor de rust maakte Siem de Jong bijna de gelijkmaker, maar ook zijn inzet belandde op de paal.

Offensief

Ook de tweede helft had niet veel spektakel in zich. Beide ploegen waren zwak, maar Heerenveen had het net iets betere spel. Tot grote kansen kwam dat echter niet. Uiteindelijk waren het de bezoekers die wel scoorden. Verdediger Bram van Polen kopte een corner binnen: 0-2.

Het publiek probeerde het slotoffensief van Heerenveen nog wat extra kracht bij te zetten, maar echt dichtbij een goal kwamen de Friezen niet meer. Daarmee bleef de ploeg van Johnny Jansen met lege handen achter.

Tiende plaats

Door de nederlaag staat Heerenveen nu met 37 punten uit dertig wedstrijden op de tiende plaats in de eredivisie. Het gat met Heracles Almelo op plaats acht, dat recht geeft op de play-offs om Europees voetbal, is twee punten. Heracles heeft dit weekend nog wel een wedstrijd tegoed.