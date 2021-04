Restaurant Jouster Toer moet afzuiging aanpassing en anders betalen

Vronie Jansma zit met haar gezin geregeld in de lucht en zelfs de rook van die tweede installatie. Die gaat vlak voor hun raam langs. "Het is een keer gebeurd dat er allemaal rook in de slaapkamer van mijn zoontje stond. Hij kwam kuchelend zijn bed uit met een walm rook."

Van de hoge pijp hebben ze dan weer geen last, maar dus wel van de andere. "We ruiken vaak een rare lucht als ze jus maken. Als het warm is, blijft het over het hele perceel hangen", zegt Jansma

Dwangsom van maximaal 14.000 euro

Ze kwamen er niet uit met het restaurant. De gemeente eist nu voor 1 juli een aanpassing en geeft de eigenaars drie maanden de tijd om de andere pijp te verhogen. Is het werk dan niet klaar, dan kost het de ondernemer 700 euro per week met een maximum van 14.000 euro.

De eigenaars van de Jouster Toer laten weten alles aan te passen. Ze zitten in coronatijd niet te wachten op extra investeringen, maar ook niet op een dwangsom.