Nyck de Vries wint Formule E race in Valencia

In de eerste ronde kon Nyck meteen naar plek vier, met dank aan een aanrijding voor hem. Er kwam een safety car, maar toen die weg ging, ging De Vries het duel om plek drie aan met Alex Lynn. Het lukte de Friese coureur om Lynn en Maximilian Günther op plek twee voorbij te steken.

Nyck de Vries probeerde daarna om de eerste plaats over te nemen van António Félix da Costa, maar dat lukte niet. Dat kwam ook omdat er verschillende ongelukken gebeurden, doordat de baan flink nat was. Daardoor speelde de safety car een grote rol, en was inhalen onmogelijk.

In de laatste ronde ging de safety car weer van de baan, en toen bleek dat Nyck de Vries zijn energie het beste had verdeeld. Waar anderen snelheid verloren, kon De Vries doorrijden.

Kwalificatie

De Vries was de race begonnen op plek zeven. Hij kwalificeerde zich, na de zogenaamde Superpole, als derde maar had nog een straf staan van de vorige race in Rome. Daarom zou hij de race moeten beginnen op plek acht, ware het niet voor een straf van teamgenoot Stoffel Vandoorne.

Zondag is er weer een race in Valencia. Het is voor Nyck de Vries het tweede seizoen in de Formule E. Vorig jaar eindigde hij bij zijn debuut als elfde.