SC Heerenveen zonder Veermannetjes tegen PEC Zwolle

Middenvelder Joey Veerman wordt vervangen door Rodney Kongolo, terwijl de plek van aanvaller Henk Veerman ingenomen wordt door Benjamin Nygren. De wedstrijd SC Heerenveen - PEC Zwolle is zaterdagmiddag om 16.30 en is live te volgen bij Omrop Fryslân in het programma Sneon yn Fryslân. Het commentaar komt van Roelof de Vries.

Ruim 2.000 supporters in het stadion

Voor deze speelronde mogen er weer supporters naar het stadion. Het Abe Lenstra Stadion heeft plaats voor 3.400 mensen. Er zijn net iets meer dan 2.000 kaarten verkocht en daar komen nog zo 'n 100 tot 200 mensen bij die zijn uitgenodigd of bij spelers horen.

Fans van SC Heerenveen moeten een negatieve coronatest laten zien om toegang te krijgen. De fans konden niet worden getest in Heerenveen, maar moesten naar Leeuwarden, Groningen of Zwolle.