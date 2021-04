Studentenvereniging Osiris haalt fietsend geld op voor goede doelen

Elk jaar probeert de studentenvereniging met verschillende activiteiten om geld op te halen voor goede doelen. Dit jaar moest dat volledig coronaproof gebeuren. De studenten kozen voor het MCL als goed doel, omdat de medewerkers in de zorg zo hard hebben gewerkt afgelopen jaar.

"Zij hebben in deze tijden wel een extra steuntje verdiend", zegt de voorzitter van Osiris, Arend Kroos. Voor de eigen vereniging is gekozen omdat de omzet van de bar het het afgelopen jaar zwaar had.