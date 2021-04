Grote groepsaccommodaties op Ameland omgebouwd tot appartementen

Bij De Vrije Wil in Buren zijn ze druk aan het verbouwen. Ze gaan hier van 35 bedden terug naar 16. In nieuwe start voor de familie Oud, maar toch zullen ze de grote groepen wel missen. "We hebben het zeventien jaar gedaan en we hadden heel veel vaste gasten. Daar bouw je toch een band mee op," zegt eigenaar Anja Oud.

Er mogen maximaal vier mensen op een kamer in een groepsaccommodatie. Grote groepen kunnen niet naar het eiland komen. Ook al hebben niet alle vaste groepen bezoekers van het eiland geannuleerd, zij hopen toch nog te kunnen komen. Er zijn eigenaars die de optie nog altijd open houden om, later in het seizoen, groepen tot dertig personen te ontvangen. De kans is klein dat dat al in de meivakantie mag.