Het kampioenschap van SC Cambuur in de eerste divisie is een feit. De Leeuwarders werden vrijdag kampioen door een 4-2 overwinning tegen Jong AZ, terwijl concurrent De Graafschap niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Almere City. In de Cambuur Felicitatiedienst van Omrop Fryslân komen oud-spelers en oud-trainers met de felicitaties aan de club.