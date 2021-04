Corona gooit basketballers Aris uit het bekertoernooi

In de competitiewedstrijd tegen The Hague Royals van donderdagavond was er één positieve speler in de selectie. Nu zijn dat er meer. Volgens voorzitter Rudolf Knegtering kan hij amper zes fitte spelers voor het bekerduel vinden. Dat is te weinig. In overleg met de Dutch Basketball League en tegenstander The Hague Royals is besloten niet naar Den Haag af te reizen en niet te spelen.

Daardoor was de competitiewedstrijd van afgelopen week de laatste wedstrijd van het seizoen voor Aris van dit seizoen. Dat duel krijgt intussen een flinke staart. Eerst ging Aris met 61-63 onderuit, daarna kregen de Leeuwarders te horen dat ze de wedstrijd reglementair gewonnen hadden. Dat laatste besluit heeft de Dutch Basketball League nu toch weer terug gedraaid.